القاهرة 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسوقعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة من خلال دعم وتعزيز التعاون بين وزارتي البترول المصرية مع وزارة الطاقة الأمريكية في المجالات المختلفة للطاقة، وتوثيق العلاقات المشتركة، ودعم التقدم في العلاقات الثنائية بين البلدين.وقع الاتفاقية من الجانب المصري المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ومن الجانب الأمريكي ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي.وتتضمن مذكرة التفاهم، وفق بيان لوزارة البترول اليوم، عددًا من مجالات التعاون من أهمها تسهيل عملية تبادل المعلومات الفنية والمهارات والمشورة والتجارب ونقل التكنولوجيا والتعاون في مجالات صناعة البترول والغاز وتكنولوجيا الفحم النظيف والوقود الحيوي.// انتهى //00:21ت م0145