غزة 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واساستشهد فلسطيني وأصيب العشرات بجروح مختلفة، اليوم إثر قمع فوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد أحمد عبد الله القرا متأثرًا بجروح أصيب بها في وقت سابق من اليوم شرق خانيونس، فيما أصيب 56 شخصًا بجروح مختلفة منها 38 إصابة بالرصاص الحي، بينما أصيب 22 طفلًا و3 سيدات، إضافة إلى استهداف سيارة إسعاف.// انتهى //01:17ت م0148