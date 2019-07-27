اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
السبت 1440/11/24 هـ الموافق 2019/07/27 م واس
نيويورك 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 2ر51 نقطة، أو 19ر0% ، ليصل إلى 18ر27192 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 19ر22 نقطة، أو 74ر0% ، ليصل إلى 86ر3025 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 67ر91 نقطة ، أو 11ر1% ، ليصل إلى 21ر8330 نقطة.
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