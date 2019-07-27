نيويورك 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 2ر51 نقطة، أو 19ر0% ، ليصل إلى 18ر27192 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 19ر22 نقطة، أو 74ر0% ، ليصل إلى 86ر3025 نقطة.وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 67ر91 نقطة ، أو 11ر1% ، ليصل إلى 21ر8330 نقطة.// انتهى //02:00ت م0149