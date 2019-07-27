نواكشوط 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واستسلم الجيش الموريتاني اليوم في نواكشوط معدات عسكرية متطورة بقيمة 15 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية.وأفاد بيان للسفارة الأمريكية في موريتانيا أن السفير مايكل دودمان سلّم لقائد أركان الجيوش الموريتاني دعمًا لوجستيًا للكتيبة الموريتانية العاملة في القوة العسكرية المشتركة لدول مجموعة الخمس في الساحل بصورة معدات عسكرية لدعم مشاركتها في مكافحة الإرهاب بالساحل.وتشمل التجهيزات 155 سيارة، ومستشفى ميداني متنقل، وأجهزة للرؤية الليلية، وأجهزة لتحديد المواقع، ونظام اتصالات لا سلكي وهاتفي، ومعدات فردية للجنود تشمل دروعًا واقية للأجسام.// انتهى //03:03ت م0150