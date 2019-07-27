الرياض 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:فيصل بن نواف يرعى انطلاق مهرجان الفاكهة بطبرجل.. اليومرؤساء بعثات الحج يثمّنون جهود المملكة في إدارة منظومة الحجالأمن الصناعي يحذر المسافرين من المخاطر الأمنيةإمام المركز الإسلامي في فيينا: خدمة الحجاج والمعتمرين مهمة شرّف الله بها المملكةرئيس بعثة إيران: حجاج بلادنا يحظون بمستويات عالية من الخدمةرئيس بعثة مصر: المملكة تدير الحج بصورة احترافيةرئيس البعثة التركية يشيد بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمنالقنصل العام البريطاني: خدمات المملكة للحجاج في تصاعد وتطور دائمينرئيس حجاج باكستان: طريق مكة صورة جليلة تؤكد عناية المملكة بالحجاجد. السديس: الحج عبادة وسلوك حضاري وتعزيز منهج الوسطية والاعتدالالتحالف يعترض طائرة "مسيّرة" حوثية أطلقت باتجاه جازانالجزائر تشكل لجنة للإشراف على الحوار والانتخابات الرئاسيةالسودان: اتفاق فصائل "التغيير" على تشكيل السلطة الانتقاليةترجيحات بانتخابات رئاسية مبكرة في تونس// يتبع //06:01ت م0003