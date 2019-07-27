عام / الصحف السعودية
السبت 1440/11/24 هـ الموافق 2019/07/27 م واس
الرياض 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
فيصل بن نواف يرعى انطلاق مهرجان الفاكهة بطبرجل.. اليوم
رؤساء بعثات الحج يثمّنون جهود المملكة في إدارة منظومة الحج
الأمن الصناعي يحذر المسافرين من المخاطر الأمنية
إمام المركز الإسلامي في فيينا: خدمة الحجاج والمعتمرين مهمة شرّف الله بها المملكة
رئيس بعثة إيران: حجاج بلادنا يحظون بمستويات عالية من الخدمة
رئيس بعثة مصر: المملكة تدير الحج بصورة احترافية
رئيس البعثة التركية يشيد بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن
القنصل العام البريطاني: خدمات المملكة للحجاج في تصاعد وتطور دائمين
رئيس حجاج باكستان: طريق مكة صورة جليلة تؤكد عناية المملكة بالحجاج
د. السديس: الحج عبادة وسلوك حضاري وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال
التحالف يعترض طائرة "مسيّرة" حوثية أطلقت باتجاه جازان
الجزائر تشكل لجنة للإشراف على الحوار والانتخابات الرئاسية
السودان: اتفاق فصائل "التغيير" على تشكيل السلطة الانتقالية
ترجيحات بانتخابات رئاسية مبكرة في تونس
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