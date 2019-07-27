الطائف 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة اليوم من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة مكة المكرمة ، تشمل اضم ، الطائف ، وميسان،مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //06:44ت م0008