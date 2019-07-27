عام / "الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
السبت 1440/11/24 هـ الموافق 2019/07/27 م واس
الطائف 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة اليوم من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة مكة المكرمة ، تشمل اضم ، الطائف ، وميسان،مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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