نيويورك 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسدعت السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى أن يظل ملتزمًا بدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في أفغانستان، في وقت يستعد فيه 9,6 ملايين ناخب في البلاد للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد في الانتخابات المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر القادم.و تقدمت السيدة أمينة محمد خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي بخالص تعازيها لحكومة وشعب أفغانستان على ضحايا الهجمات الرهيبة التي وقعت يوم الخميس، مؤكدة وقوف الأمم المتحدة إلى جانب الأفغان وهم يعملون من أجل سلام وأمن دائمين.وجاءت إحاطة المسؤولة الأممية لأعضاء المجلس بعد زيارة إلى أفغانستان، ترأست فيها وفدا نسائيا من كبار مسؤولي الأمم المتحدة في مهمة تضامن مع البلاد، ودعمها في قضايا المرأة والسلام والأمن.وقالت المسؤولة الأممية إن جميع الأفغان ممن قابلتهم في الزيارة أكدوا على رغبتهم في الوصول إلى سلام فوري بعد عقود من الصراع.وشددت السيدة أمينة على أن مصداقية العملية الانتخابية القادمة هي أمر شديد الأهمية بالنسبة للرئيس المنتخب، حتى تتحقق له السلطة اللازمة لتوحيد البلاد حول عملية السلام، موضحة لأعضاء المجلس أن أفغانستان تعيش لحظة محورية مع فرصة غير مسبوقة للسلام.// انتهى //07:05ت م0011