ظهران الجنوب 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسإعداد وتصوير: عوض فرحان الوادعيارتبط التقويم الزراعي منذ القدم بعلم الفلك وحركة ومطالع النجوم, حيث اعتمد المزارعون والفلاحون من خلالها، أوقات زراعة المحاصيل الزراعية, وأخذت النجوم مسميات مختلفة من منطقة لأخرى, ففي جنوب منطقة عسير وتحديداً في محافظة ظهران الجنوب الحدودية "160كم" جنوب أبها, التي تعد من أشهر المواقع الزراعية جنوبي الجزيرة العربية منذ القدم, ولا يزال أهلها يزاولون مهنة الزراعة, وتعد المحاصيل الزراعية لا سيما محاصيل الذرة والشعير والبر, والخضروات والفواكه, مصدر رزق لكثير منهم, وخلال جولة محرر "واس" في مزارع وادي العرين أكبر أودية محافظة ظهران الجنوب, والممتد لأكثر من 100 كم من غرب المحافظة إلى شرقها, وعلى ضفتيه تصطف مئات الحقول والمزارع والبساتين الخضراء في مشهد بديع, زاده جمالاً انسياب مياه الوادي الجميل ,وارتواء الآبار, مشجعاً المزارعين على الاستزراع, فيما مشهد المدينة وقراها كأنما حديقة غناء ومسطحات خضراء أخاذة تسر الناظرين.وفي قرية "آل المؤنس" التي تشتهر بزراعة محاصيل البر والذرة التقت "واس" ,بأحد المهتمين بعلم الفلك الزراعي المواطن محمد بن سعيد الوادعي الذي تشرب علمه كما يقول من والده - رحمه الله - الذي اشتهر في بلاد وادعة بعلمه بمواقع النجوم وتواريخ ظهورها واختفائها، وكذلك معرفة منازل القمر وطريقة احتساب أيام الفصول والأنواء، ومسميات النجوم ,وأوقات المذاري "الاستزراع" لبعض المحاصيل الزراعية.وقال الوادعي: "تعرف فصول السنة الأربعة بالحلال وكل فصل أو حل يدخل بيوم الأحد وينتهي بيوم السبت وكل حل سبعة نجوم وكل نجم 13 يوماً أي ثلاثة أشهر تماما".ويعرف فصل الصيف وتحديداً في أول نجومه كما يقول الوادعي, بسماك الشعير يدخل بيوم الأحد وينتهي بيوم الجمعة ومدته 13 يوماً, إذ تكون رياحه غربية وجنوبية غربية والأمطار غزيرة وتكون أغزر في حال هبت الرياح الجنوبية الغربية وتكون عامة وأقل غزارة إذا هبت الغربية وتكون متفرقة بأمر الله ،وأجوائه معتدلة ويتميز برطوبته العالية ونادراً ما تهب الرياح الشرقية وإذا هبت فإنها تكون سبباً في احتباس المطر لقدومها من الصحراء.// يتبع //09:39ت م0014

ويتابع الوادعي: "ثاني نجوم الصيف يُعرف بسماك البر أول أيامه السبت وينتهي بيوم الخميس ومدته 13 يوماً ,والرياح غربية وجنوبية غربية وأمطاره غزيرة وتكون أغزر في حال هبت الرياح الجنوبية الغربية وتكون عامة وأقل غزارة إذا هبت الغربية وتكون متفرقة بأمر الله وأجوائه معتدلة ويتميز برطوبته العالية".وقال: نادراً ما تهب الرياح الشرقية وإذا هبت فإنها تكون سبباً في احتباس المطر لقدومها من الصحراء وفيه يحصد المزارعون البر والقمح و يبدأ موسم زراعة الذرة بسقي المزارعين أرضهم من السيول أو"الآبار" وتسمى السقيا بالحم",أما ثالث نجوم الصيف فهو الثرياء يدخل الجمعة وينتهي بيوم الأربعاء وتبدأ الحرارة بالارتفاع وتظهر السحب آخر النهار وأمطاره خفيفة وتكثر به الصواعق وتختلف الرياح بين غربية أو شرقية الحرارة تساعد المزارعين على إنجاز أعمال الزراعة لأنها تجفف الماء من المزارع لتكون جاهزة للحرث وفيه يبدأ المزارعون بحرث الأرض استعداداً لزراعة الذرة.ويضيف: "تصادف الثمان وهي" ثمانية أيام أربعة من الثرياء وأربعة من الكلب وهي أفضل أوقات ذري الذرة"، فيما يعرف خامس نجوم الصيف بالكلَب إذ يدخل الخميس وينتهي بيوم الثلاثاء، ويختلف هبوب الرياح من غربية إلى شرقية وتسقط فيه بعض الأمطار ويكون سقوطها آخر النهار وفي الليل وهي مضرة بالمزارعين عند سقوطها لأنها تمنعهم من إكمال أعمال الزراعة وتتسبب في منع ظهور الذرة من الأرض لأنها تكون طبقة من الطين الصلب الذي يمنع خروج بذر الذرة من تحت الأرض وهذا النجم أفضل أوقات زراعة الذرة وخاصة ما بذر يوم الخميس ويسمى خميس الكلب وفي هذا النجم يبدأ نضوج ثمار فاكهة البرقوق.يلي نجم الكَلَب نجم الجوزاء الذي يدخل الأربعاء وينتهي الاثنين وتكون الشمس متعامدة على مدار السرطان وهي آخر أوقات زراعة الذرة لأن الزراعة بعدها غير جيدة لدخول موسم الشتاء يدخل قبل حصاد الذرة وهو يضربها كثيراً وهو بداية الحر والقيض الشديد والرياح عادة تكون شرقية جافة تثير الغبار وفي هذا النجم تمنع الإبل من الشرب من الأودية لأنها تمرض بالسعر ، وفيه تجف المراعي ويكثر شرب المواشي لشدة الحرارة والقيض ويطول النهار وتقصر الليالي ,يلي الجوزاء نجم المرزم يبدأ الثلاثاء وينتهي بيوم الأحد وفيه تقصر الأيام وتطول الليالي بسبب عودة الشمس من الشمال بعد تعامدها على مدار السرطان وفية يشتد القيض والحر وتقل الأمطار والرياح شرقية جافة مثيرة للغبار وفيه تطلب الذرة الماء.وآخر نجوم الصيف الذراع يبدأ بيوم الاثنين وينتهي بيوم الأحد وفيه يعتدل الجو وترتفع الرطوبة بسبب هبوب الرياح من الغرب.// يتبع //09:39ت م0015

وفي فصل الخريف يشير الوادعي إلى أن أول نجوم الخريف النثرة يدخل بيوم الأحد وينتهي بيوم الجمعة ومدته 13 يوماً, والرياح غربية رطبة ممطرة والأمطار غزيرة يكون اتجاهها من الغرب إلى الشرق ويسقط فيه البرد وهو يتسبب في خسائر للمزارعين وتهب معها أحيانا عواصف شديدة وفيه تطلب المزارع الماء بسبب الحر ويكتمل نضوج التين، وثاني نجوم الخريف هو علب: أول أيامه السبت وينتهي بالخميس ومدته 13 يوماً الرياح غربية في العادة والأمطار غزيرة بأمر الله حسب اتجاه الرياح ويكثر الضباب ويبدأ الجو في الاعتدال وينضج فيه الفركس و العنب وظهور أماطي"أكواز" الذرة.وبين الوادعي أن نجم سهيل يلي نجم علب و يدخل الجمعة وينتهي الأربعاء الرياح فيه غربية وتسقط الأمطار - بإذن الله - و ينتهي الفركس مع ظهور نجم سهيل من الجهة الجنوبية الغربية أو كما يقال من اليمن ويسمى هذا النجم بسهيل اليماني وينضج العنب والرمان ويظهر حب الذرة وتبدأ حمايته من الطيور.ورابع نجوم الخريف الروابع تبدأ الخميس وتنتهي بيوم الثلاثاء الرياح فيها شرقية جافة والمطر في هذا النجم قليل وفيه يشتد هجوم الطيور على الذرة فتبدأ الحماية ويسمى علان لشدة جفافه ويقال: في الروابع الطير شابع، أي من حب الذرة لأن الطير تهاجم الذرة بشراسة مما يجعل المزارعين يقومون بحمايتها وتسمى" الشراحه",ثم نجم الخامس ويبدأ الأربعاء وينتهي يوم الاثنين ويقال في الخامس والحب متلامس والرياح شرقية جافة تثير الأتربة والغبار وتتسبب في تشقق الجلد لجفافها الشديد وهي جافة والأمطار معدومة إلا - بإذن الله - وفيه تكتمل حبة الذرة وهو أفضل أوقات قطع الأشجار لأن ما قطع في هذا الوقت لا تأكله سوسة الخشب لأن الخشب يفقد رطوبته فلا تستطيع العثة أكله ولأنه جاف وغير موسم لتكاثر الحشرات التي تضع بيضها على هذه الأخشاب أما نجم السادس فيقول الوادعي أنه يبدأ الثلاثاء وينتهي بالأحد الرياح شرقية جافة تثير الأتربة والغبار والمطر قليل وفيه يتحول لون أوراق الذرة إلى الصفرة دليل قرب موسم الحصاد ونضوج حبها.وآخر نجوم الخريف بحسب الوادعي نجم السابع الذي يبدأ بيوم الاثنين وينتهي بيوم السبت وهو آخر نجوم الخريف الرياح شرقية جافة وهو قليل السحب وهو بداية البرد و سقوط الأمطار وبدأ حصاد الذرة".أما فصل الشتاء فأول نجومه الثامن يدخل بيوم الأحد وينتهي بيوم الجمعة "الوسمي" ومدته 13 يوماً الرياح عادة متنوعة بين شرقية وغربية والأمطار قليله ومرتبطة باتجاه الرياح ويكون سقوطها بعد العشاء، لذلك تسمى أمار العشوة وإذا سقطت فإن أهل الغنم لا يسمحون لأغنامهم بالشرب منه لأنه يسبب لها المرض وفي هذا النجم يتم إطلاق الفحول بين الأغنام ليكون الإنجاب في أول الصيف مع الدفأ وتوفر المراعي.// يتبع //09:39ت م0016

أما ثاني نجوم الوسمي فهو التاسع ويدخل السبت وينتهي بيوم الخميس ومدته 13 يوماً وتظهر نجوم الثرياء فيه من الشرق وقت صلاة العشاء وهي مجموعة نجوم صغيرة غير وهاجة يكون اتجاهها من الشرق إلى الغرب مخترقة كبد السماء وعادة يكون وراءها بمسافة بسيط نجم أكثر توهجا منها وهو يتبعها ويسمى كلب الثرياء ويدل عليها والرياح مختلفة بين شرقية و غربية والمطر يرتبط باتجاه الرياح بأمر الله وهو قليل.أما نجم العاشر يدخل الجمعة وينتهي بيوم الأربعاء وهو يشبه في أجوائه ومناخه النجم السابق إلا أن البرد الشديد يبدأ في هذا النجم. ورابع نجوم الوسمي الذراع الأول يبدأ الخميس وينتهي بيوم الثلاثاء الرياح متنوعة بين شرقية وغربية وتسقط فيه الأمطار أحيانا وهي متفرقة إلا في حالة هبوب الرياح الجنوبية الغربية فإن الأمطار تكون غزيرة تستمر لعدة أيام ويكون بدايتها عادة في السحر أو الفجر أو الصباح الباكر وتكون عامة لجميع أنحاء الجزيرة العربية وتسمى أمطار الوسمي وهي نافعة بأمر الله وتتسبب في تخفيف حدة البرد وهو النجم الذي يبدأ فيه المزارعون الاستعداد لموسم زراعة البر والشعير. يليه نجم الذراع الثاني يدخل الأربعاء وينتهي يوم الاثنين الرياح متنوعة وسقوط المطر وغزارتها حسب هبوب الرياح وفيه تستمر أمطار الوسمي التي تكون عادة عامة على جميع أنحاء الجزيرة العربية ويكون اتجاهها من الغرب إلى الشرق وهو أفضل أيام زراعة البر فيها يكون المحصول جيد ويسلم البرد القارس بأمر الله يقول المثل " من قدم البر في أيام الذراعين ما يندم"، يلي ذلك نجم المركد الأول يبدأ بيوم الثلاثاء وتنتهي بيوم الأحد ومدته 13 يوماً وفيه تتعامد الشمس على مدار الجدي في الجنوب وتكون الأيام قصيرة والليالي طويلة وفيه تتنوع الرياح وإذا كانت شرقية فإنها تكون باردة لدرجة تجمد الماء وإذا كانت غربية يكون الجو رطباً وتظهرالسحب والضباب ويكون البرد غير قارص. أما نجم المركد الثاني فيبدأ الاثنين وينتهي يوم السبت وهو آخر نجوم الوسمي أو الشتاء وفيه رجوع الشمس من المركد ويبدأ النهار في الطول والليل في القصر وترتبط الأمطار والسحب والضباب والبرد حسب اتجاه الرياح من الشرقية إلى الغربية.وفي فصل الربيع الذي يسمى أول نجومه بالنثرة يدخل الأحد وينتهي بيوم الجمعة ومدته 13 يوماً الرياح غربية إلى جنوبية غربية وهو غزير المطر - بإذن الله - وفيه يبدأ ظهور الورق في الأشجار وهو آخر أوقات البرد الشديد و أفضل أوقات غرس الشجر والتلقيح بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة ودفء الجو. ونجم الطرف هو ثاني نجوم الربيع أول أيامه السبت وينتهي بيوم الخميس ومدة 13 يوماً الرياح غربية إلى جنوبية غربية وهو ممطر - بإذن الله - حسب اتجاه الرياح وفيه تظهر أزهار الأشجار . ويقول الوادعي: إن ثالث نجوم الربيع هو نجم الجبهة يدخل الجمعة وينتهي بيوم الأربعاء رياحه غربية إلى جنوبية غربية وتسقط فيه الأمطار - بإذن الله - وهو من نجوم الفطاره وغرس الأشجار وهو بداية تحطيب العنب. يليه نجم الزبر يدخل الخميس وينتهي بيوم الثلاثاء رياحه غربية و يبدأ ظهور السحب في الشرق وتسمى "نو الزبر" أو سحب الزبر وأمطاره في المناطق التي تسقط فيها غزيرة - بإذن الله - وفيه تظهر سنابل القمح وعناقيد العنب وفيه تطلب المزروعات الماء لأنه بداية تكون الحبة ويُنصح المزارعين بسقي مزارعهم غير المزروعة بالبر بسقيها لتهيئها - بإذن الله - لموسم ذرة جيد لأن ما شربته في الزبر يكون إنتاجه من الذرة وفير.// يتبع //09:39ت م0017

ووأبان الوادعي أن خامس نجوم الربيع يعرف باسم "المفصال" يبدأ الأربعاء وينتهي الاثنين وفية تنفصل سنبلة القمح وعنقود العنب عن الساق والرياح متنوعة والمطر قليل يرتبط باتجاه الرياح وتظهر السحب أيضاً في الشرق وهي تباشير أمطار الصيف الموسمية, يليه نجم الدلو يبدأ الثلاثاء وينتهي يوم الأحد الرياح غربية وجنوبية غربية الموسمية الممطرة - بإذن الله تعالى - وتعم الأمطار معظم مناطق شبة الجزيرة العربية الوسطى والجنوبية إلى عمان وتكون الأمطار غزيرة وعامة إلا فيما ندر, أما نجم الحوت فيبدأ الاثنين وينتهي يوم السبت وهو آخر نجوم الربيع وأمطاره غزيرة كسابقة ويرتبط بالرياح واتجاهها وهو بداية الحر وفية عدة أيام تتميز بعدم سقوط الأمطار وتسمى هذه الأيام بصعقة الحوت.وعن أوقات ظهور واختفاء تلك النجوم في السماء يقول الوادعي: نجم سهيل يسمى سهيل اليماني لأن ظهوره يكون في اليمن واتجاهه إلى الغرب ويأتي ظهوره ثامن أيام نجم علب مع الفجر في فصل الصيف والخريف ويستمر إلى أن يكون غروبه واختفاؤه ثامن أيام سماك البر فجراً أو ويكون اختفاؤه وغروبه في نفس اللحظة التي تغرب فيها نجوم الثرياء، أما نجم علب فيظهر من المشرق ثامن أيام النثره في الخريف ويغرب في الجوزاء صيفاً وهو نهاية مذاري الذرة وعند غروبه فجراً في المركد الثاني فيكون نهاية مذاري البر، ونجوم الثريـــاء " مجموعة من النجوم" تخترق السماء من الشرق إلى الغرب ويكون ظهورها فجراً ثامن أيام الجوزاء ويكون غروبها فجراً في الذراع الأول وهو بداية حم البر ومقارنتها في السماء مع الهلال دلالات تساعد من لا يحسب لمعرفة النجوم والإحلال بسهولة ويكون مقارنتها مع الهلال بالأيام الفردية ونادراً بالأيام الزوجية إذا قارنت بالأيام الزوجية فيكون هناك سراق ما بين النجوم فمثلاً إذا قارنت بأربعة عشر كان أول الشهر أو بخمسة عشر وآخره أبو أربعة عشر ,وهكذا مع الثاني عشر والعاشر والثامن والسادس والرابع والثاني وهذا الاختلاف بسبب عدد أيام السنة الهجرية والسنة بهذا الحساب وكل حل ينقص يوم السنة تنقص ستة أيام والصافي عشرة أيام بين السنة الهجرية والسنة الميلادية بهذا الحساب ومجموع أيام هذه السنة 4 إحلال × 7 نجوم × يوم 13 يوماً = 364يوم.وفيما يتعلق بوقت اقتران الثرياء مع الهلال أوضح الوادعي أنها تأتي كالتالي تتقارن الثرياء مع الهلال يوم 15 من الشهر الهجري في الذراعين وأحياناً يكون القران يوم أربعة عشر وفي هذه الحالة يكون في الشهر سراق, وتتقارن يوم 13 في المركدين وتتقارن يوم 11 في النثره والطرف, وتتقارن يوم 9 في الجبهة والنثره وتتقارن يوم 7 الزبر والمفصال و تتقارن يوم 5 الدلو والحوت وتتقارن يوم 3 السماكين وقران ليلة في الثرياء والكلب .//انتهى//09:39ت م0018