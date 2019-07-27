بيروت 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم استمرار حالة الجمود والترقب التي تسود الساحة السياسية بعد تعثر كل المساعي التي بذلت من أجل احتواء الأحداث الأمنية التي شهدتها منطقة قبرشمون في جبل لبنان وفشل الاتصالات لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء.وأشارت إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 20 آخرين بجروح مختلفة جراء غارات نفذتها مقاتلات تابعة للنظام السوري استهدفت سوق للخضار في مدينة سراقب في محافظة ادلب.وتحدثت عن إصابة العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق شديدة بعد قمع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس اعتصاما في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس نظم على جانبي جدار الفصل.وأخبرت عن إعلان الدنمرك أمس ترحيبها باقتراح الحكومة البريطانية القيام بمهمة بحرية يقودها تحالف أوروبي لضمان أمن الشحن عبر مضيق هرمز.وأوردت تأكيد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس أن بلاده تعمل على عدم تفعيل تركيا لمنظومات "إس ـ 400" التي اشترتها من روسيا لافتًا إلى أن واشنطن أبلغت أنقرة أن قيامها بذلك غير مقبول.وتطرقت صحف لبنان الى تأكيد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن الصاروخين اللذين اطلقا بإشرافه هما نوع جديد من الاسلحة التكتيكية الجديدة التي تهدف الى توجيه تحذير رسمي الى كوريا الجنوبية.// انتهى //09:46ت م0019