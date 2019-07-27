الخليل 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم فلسطينيين من بلدة حلحول شمال محافظة الخليل.وأفادت مصادر محلية في المحافظة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت امحمود عبد الله الشطريط، ولؤي محمد كرجه من بلدة حلحول.وفي ذات السياق داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات حلحول والشيوخ وإذنا وترقوميا، وفتشت محلات في بلدة دورا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، ومدخل مدينة الخليل الشمالي.// انتهى //09:52ت م0020