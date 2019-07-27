الرياض 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسضمن التعاون المشترك مع اتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، نقدم لكم النشرة الثقافية لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، المتضمنة عدة عناوين.يؤدي القطاع الثقافي في مملكة البحرين دورًا كبيرًا في تنمية المجتمع ورفع الوعي به إيمانًا بأنه كلما زادت ثقافة مجتمع زاد رقيّه وتقدمه وحضارته، وإدراكًا لقدرة الثقافة على استيعاب المواطن لهويته الوطنية وثقافة عصره وحضارة مجتمعه وترسيخ المبادئ والقيم الأصيلة وربط المواطن بالمواطنة كحافز لبناء الحاضر واستشراف المستقبل، حيث يحرص الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على النهوض بقطاع الثقافة، ودعمه ليقوم بدوره الوطني المهم.ويسعى القطاع الثقافي في مملكة البحرين وضمن إستراتيجيته إلى حماية الهوية الثقافية الوطنية وتعزيزها والتعريف بها بوصفها أحد مكونات الهوية الحضارية، وتوظيف الثقافة بمقوماتها كعلامة بارزة على الانفتاح الذي يعيشه المجتمع البحريني بمختلف الثقافات مما انعكس على الرصيد المتنوع والغني بالموروث الثقافي والقيم والتقاليد التي تزخر بها البحرين .وتشهد مملكة البحرين طفرة كبيرة في الفعاليات الثقافية والفكرية والفنية التي تقام بشكل سنوي، ومن خلال المشاريع الثقافية الكبرى التي تطلقها، والمواقع الأثرية التي اكتشفتها خلال السنوات الماضية وتم تسجيلها على قائمة التراث العالمي وكل ذلك جعل مملكة البحرين في مصاف الدول الرائدة في مجال الثقافة والتراث الإنساني.ويحرص القطاع الثقافي في مملكة البحرين على إثراء الحركة الثقافية والأدبية، على مدار العام وأن يوفر للجمهور المحلي والإقليمي والعالمي فعاليات متنوعة تقدم الجمال والفرح والمضمون الثقافي لكل أفراد العائلة وفي نفس الوقت تعود بمردود اقتصادي على مملكة البحرين من خلال الاستثمار في الثقافة، ومن أبرز هذه الفعاليات مهرجان ربيع الثقافة الذي يتضمن جدولًا حافلًا بالعروض الشيّقة مع كوكبة من الفنانين المتميّزين من البحرين والوطن العربي وسائر أنحاء العالم، متضمنًا إقامة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية، مع تسليط الضوء على تراث مملكة البحرين الغنيّ ومعالمه الفريدة.وكانت هيئة الثقافة في مملكة البحرين قد افتتحت قبل أيام مهرجان صيف البحرين في نسخته الحادية عشرة، الذي شهد نجاحًا لافتًا في السنوات الماضية، وكان دافعًا لاستمراره على مدى أحد عشر عامًا، ويشهد هذا العام تنظيم مجموعة من الفعاليات في خيمة نخول، بجانب قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بالرفاع كفعالية سرد القصص وعرض الدمى، وأمسيات فنية تقدمها فرق بحرينية كفرقة البحرين للفنون الشعبية والفرقة الموسيقية للشرطة، وفرقة محمد بن فارس، ويشهد مسرح نخول مجموعة من العروض بدءًا بفعالية "عرض الدمى" الذي يقام طوال أيام الأسبوع في إطار حكائي يستند على التراث البحريني والخليجي وقصص الحيوانات والمغامرات والألعاب الشعبية، وفعالية "سرد القصص"، التي تصطحب الأطفال في رحلة شيّقة إلى عوالم مختلفة وشخصيات متنوعة عن طريق سرد القصص الممتعة، ونخول هي القيمة التي استمر عليها إطلاق صيف البحرين تيمنًا بالنسبة رمز الخير والنماء.// يتبع //10:00ت م0021

وأطلقت البحرين مبادرة الاستثمار في الثقافة قبل 12 عامًا، ضمن إستراتيجية تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، واستطاعت من خلالها هيئة الثقافة في مملكة البحرين بناء شراكات مع القطاع الخاص ومختلف الجهات وأثمرت عن نهضة كبيرة في قطاع الثقافة وتنوع كبير في الفعاليات الثقافية وتشييد عدد كبير من البنى التحتية والمعالم الثقافية اعتمادًا على هذه الشراكة، كما أثمرت بزيادة مساهمة قطاع الثقافة في الناتج المحلي.وبذلت البحرين جهدًا كبيرًا لتسجيل المواقع الأثرية على قائمة التّراث الإنساني العالمي لليونيسكو، وقد نجحت في تسجيل موقع قلعة البحرين عام 2005، التي تعد موقعًا أثريًا ثريًا جدًا، إذ إنها شهدت ازدهار مختلف الحضارات على مر العصور، كما نجحت في تسجيل موقع طريق اللّؤلؤ على قائمة التراث العالمي عام 2012، وهو طريق يمتد 3.5 كيلو مترات تم استخدامه من قبل غواصي اللؤلؤ، ويعرف الطريق بأن صيد اللؤلؤ بدأ في البحرين قبل الميلاد بألفي عام، حيث تعمل مملكة البحرين على تسجيل ثالث موقع بحريني على قائمة التراث الإنساني العالمي وهو تلال مدافن دلمون، وهذا الموقع الذي يشكل الكثافة الأكبر للمدافن على مستوى العالم، كما إنه يشهد على حقب تاريخية بالغة الأهمية من تاريخ هذه الأرض ويسهم في تحقيق نهضة نوعية في قطاع السياحة الثقافية.وكان للجهود التي قامت بها مملكة البحرين للنهوض بالثقافة صداها الإقليمي والدولي الكبيرين، وتمثل ذلك في استضافة البحرين مقر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، كما اختيرت المنامة لاستضافة الاجتماع الثاني والأربعين للجنة التراث العالمي في يونيو – يوليو 2018، الذي شهد حضور ممثلين عن 139 دولةً وأكثر من 2000 خبير في مجال التراث الثقافي والطبيعي من العالم، وعلى هامش أعمال اجتماع لجنة التراث العالمي، استضافت البحرين منتديين عالميين تمثلا في منتدى الخبراء الشباب في مجال التراث العالمي ومنتدى مديري مواقع التراث العالمي 2018، كما فازت مملكة البحرين برئاسة لجنة التراث العالمي عام 2018، وحظي مقترح البحرين بإقرار يوم عالمي للفن الإسلامي بموافقة المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، بالإجماع.كما تم اختيار مدينة المحرّق عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2018، من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، تقديرًا منها لتنوعها الثقافي الغني، وتراثها العريق، وأهميتها التاريخية في منطقة الخليج العربي كمركزٍ ثقافي وسياسي وتجاري واقتصادي.وأخيرًا تم اختيار مشروع إحياء منطقة المحرق ليكون ضمن قائمة المشاريع المرشحة لجائزة الآغا خان للعمارة في دورتها الحالية لعام 2019، حيث تعد هذه الجائزة من أهم وأقدم الجوائز المرموقة في مجال العمارة على الصعيد العالمي.وتستعد مملكة البحرين للمشاركة في معرض إكسبو الدولي 2020 الذي يقام في بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة تأكيدًا على أهمية الحضور في المشهد الثقافي الإقليمي والدولي.// انتهى //10:00ت م0022