القاهرة 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مذكرة التفاهم التي وقعتها مصر والولايات المتحدة الأمريكية للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة عبر دعم وتعزيز التعاون بين وزارتي البترول المصرية مع وزارة الطاقة الأمريكية في المجالات المختلفة للطاقة، وتوثيق العلاقات المشتركة، ودعم التقدم في العلاقات الثنائية بين البلدين.وأشارت إلى تجمع العشرات من الجزائريين في ساحتي البريد المركزي وموريس أودان بوسط العاصمة للمشاركة في المسيرة الـ "23" للحراك الجزائري لتأكيد مطالبه بتطهير البلاد من رموز النظام السابق ومحاكمة الفاسدين منهم.ونشرت صحف السبت دعوة الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، التونسيين إلى الثقة بالدولة والالتفاف حولها بعد وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، ملتزمًا بإجراء الانتخابات في الإطار القانوني.وسلطت الضوء على الوضع في الأراضي اليمنية، لافتة الانتباه إلى إسقاط قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية.وأبرزت مساعي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى التهدئة مع الجانب الإيراني حيث أبدى استعداده لزيارة طهران والظهور على تلفزيونها الرسمي لمخاطب الشعب الإيراني.وعرجت على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لرئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون لزيارة باريس خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة "بريكست" مع التشدد على احترام متطلبات الاتحاد الأوروبي.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، عن غرق قاربين يحملان 300 مهاجر أمام السواحل الليبية.// انتهى //10:02ت م0023