تبوك 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد بتبوك بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً، دورة بعنوان "شرح أخصر المختصرات" من كتاب الحج لابن بلبان، يقدمها على مدى يومين الدكتور عبدالعزيز أحمد البداح، وذلك عقب صلاة العشاء بجامع النور بمدينة تبوك.وتأتي هذه الدورة, امتداداً لبرامج المركز في نشر العلم، وتبصير الناس بكل ما ينفعهم من أمور الدين من خلال إقامة عددٍ من الدروس العلمية البرامج التثقيفية والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب هذا الموسم.// انتهى //10:04ت م0024