رام الله 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد الشاب أحمد عبد الله القرا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرات العودة السلمية وكسر الحصار شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.وسلطت الصحف الضوء على تأكيدات المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي يعني طيّ صفحة المرحلة الانتقالية التي بدأت عام 1993، وبداية مرحلة جديدة من الصمود والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي تتطلب انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.وتابعت صحف فلسطين خبر وصول الرئيس محمود عباس إلى تونس من أجل المشاركة في تشيع رئيسها الراحل الباجي قائد السبسي.وأولت اهتماما بإدانة المملكة المغربية، بشدة هدم السلطات الإسرائيلية لمنازل مواطنين فلسطينيين في القدس الشرقية.وأوردت صحف اليوم خبر إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية والشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة.ورصدت صحف اليوم إعلان الأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من 400 ألف شخص نزحوا خلال ثلاثة أشهر من التصعيد في شمال غرب سوريا.// انتهى //10:48ت م0027