الخرطوم 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، ماكشف عنه تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، عن إزالة اللجنة القانونية للبند المتعلق بالحصانة، وشدد على عدم وجود أية حصانة مطلقة أو إجرائية، معتبرا ذلك توافقاً مع روح القانون الدولي.وركزت على تأكيد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات والخسائر البشرية والمادية، وهو ما يجعلها تلجأ لاختلاق الأكاذيب وتحقيق الانتصارات الوهمية عبر وسائلها الإعلامية.وعرجت على إصابة 58 فلسطينياً بالرصاص الحي والمطاطي، أمس، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع في قطاع غزة.وسلطت الضوء على تجديد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني طلبه باتفاق أوروبي لتقاسم أعباء المهاجرين قبل السماح باستقبال 135 مهاجراً جرى إنقاذهم مساء أمس الخميس ولا يزالون عالقين على سفينة لخفر السواحل الإيطاليين.ونشرت صحف السودان إعلان الأمم المتحدة أمس أن أكثر من 400 ألف شخص نزحوا خلال ثلاثة أشهر من التصعيد في شمال غرب سوريا، في وقت تكثف قوات الحكومة قصفها على المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل متشددة.// انتهى //10:53ت م0028