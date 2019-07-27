الرياض 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واساختتم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية أمس الأول، الملتقى الثالث "لمهارات اللغة العربية لذوي الإعاقة السمعية: المبادرات الفردية والمؤسساتية في تعليم اللغة العربية وتعلمها للصم وضعاف السمع"، الذي عقد في قاعة الملك سلمان في وزارة التعليم بحي المعذر بالرياض.وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن الملتقى سلّط الضوء على تنشيط الجهود وتحفيز المبادرات النوعية في هذا المجال وتوجيه الدعم والمساندة للقائمين على هذه المبادرات، وتحقيق التكامل بين الجهات العاملة، وانطلاقاً من استشعار المركز لأهمية الاستمرار في دعم برامج تعليم الصم وضعاف السمع لمهارات اللغة العربية، وتلبية للحاجات التي أفصح عنها الصم وضعاف السمع، تقرر عقد هذا الملتقى، والبناء على ما أنجز من ملتقيات سابقة بهدف تعزيز الاهتمام بهذا المجال.وركزت الجلسات الثلاث للملتقى على المبادرات الفردية و المؤسساتية في تعليم مهارات اللغة العربية وتعلمها، ومعايير قياس مستوى الصم وضعاف السمع اللغوي، وتحدث فيها مجموعة من أبناء هذه الفئة والمتخصصين منهم في قضايا العلم والتعليم، إضافة إلى بعض الخبراء المختصين، كما شارك في النقاش والحضور مجموعة من الجهات ذات الصلة.من جانب آخر ينظم المركز بالتعاون مع الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج البرنامج التدريبي لموفدي وزارة التعليم للدول غير العربية في نسختها الرابعة في المدة من 25- 29 ذي القعدة في مقر وزارة التعليم.ويهدف البرنامج التدريبي الذي يشارك فيه المعلمون المبتعثون إلى تطوير مهارات معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، ويقدم خلال هذا البرنامج العديد من المحاضرات وحلقات النقاش بواقع 30 ساعة تدريبية, ويحاضر فيه عدد من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال، ويسعى المركز إلى تطوير الحقائب العلمية المعدة لهذا البرنامج وتحقيق كل ما يخدم اللغة العربية ورسالتها في العالم.من جهة أخرى بدأ المركز استعدادات ووضع خططه لبرامج الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، ويسعى إلى التعاون مع الملحقيات الثقافية في الخارج والمنظمات الثقافية في هذه المناسبة.// انتهى //11:04ت م0031