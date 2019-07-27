عدن 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسدانت الحكومة اليمنية،حملات المداهمة التي تنفذها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ضد شركات الصرافة والمجمعات التجارية في مناطق سيطرتها ومصادرة ملايين الريالات يوميا بحجة الطبعات النقدية الجديدة.وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني، إن ما تقوم به المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من عمليات سرقة ونهب منظم لا تقدم عليه سوى العصابات والمافيا، ويشير للوضع القاتم الذي يعيشه رجال المال والأعمال والقطاع الخاص والمواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وأضاف أن هذه الممارسات الإجرامية والتضييق على النشاط الاقتصادي والتي تطورت بشكل مضطرد مؤخراً تندرج ضمن سياسات التجويع والافقار المتعمد للمواطنين وشل الحياة الاقتصادية ومراكمة العاطلين عن العمل لدفعهم للقتال في صفوف المليشيا كخيار أخير لتأمين قوت عائلاتهم.وحمل المسؤول اليمني، جميع المتورطين في هذه الممارسات الإجرامية المسؤولية الجنائية باعتبارها جرائم سطو بالقوة والإكراه يعاقب عليها القانون، مطالباً المجتمع الدولي وفي المقدمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث سرعة التحرك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.// انتهى //11:07ت م0032