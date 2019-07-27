إسلام آباد 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسسلطت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اهتمامها على تحسن العلاقات الثنائية بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية عقب الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء عمران خان إلى واشنطن.وأبرزت عزم باكستان على دعم الجهود الجارية لإنجاح عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان لإنهاء الحرب الجارية في هذا البلد منذ سنوات.وأخبرت عن اتفاق باكستان وكينيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في المجالات العسكرية والدفاعية.وأشارت إلى توقيع الحكومة الباكستانية على اتفاقية مع اليابان تقدم الأخيرة بموجها منحة بقيمة 322 مليون ين ياباني لتنمية الموارد البشرية في باكستان.وأخبرت أيضاً عن ظهور حالات بالإصابة بفيروس شلل الأطفال في باكستان رغم الجهود التي تبذلها سلطات الصحة لمكافحة هذا المرض.وتطرقت إلى إلغاء وزارة الداخلية الباكستانية تراخيص أكثر من 14 ألف منظمة خيرية وكذلك تراخيص 482 منظمة غير حكومية أجنية تعمل في باكستان.أفغانياً تناقلت صحف باكستان أبناء مقتل وإصابة 33 مسلحًا من عناصر حركة طالبان في عمليات أمنية شرقي أفغانستان.وتناقلت أنباء مقتل أكثر من 200 شخص وتضرر أكثر من 10 ملايين جراء فيضانات اجتاحت ولايتي بيهار وآسام في الهند.// انتهى //11:26ت م0033