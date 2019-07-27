الخرطوم 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسبدأ نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم، زيارة إلى دولة جنوب السودان في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحداً.ومن المقرر أن يلتقي نائب رئيس المجلس العسكري، رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل التطورات الجارية.وتشمل أجندة الزيارة التي يقوم بها دقلو، لقاءً مع وفد الحركة الشعبية -جناح الحلو- لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية.// انتهى //12:23ت م0040