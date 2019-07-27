بيروت 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسمشطت قوة إسرائيلية الطريق العسكري بمحاذاة السياج التقني ما بين تلال الوزاني ووادي العسل مرورا بالغجر والعباسية على الحدود مع الأراضي المحتلة.وأفادت مصادر أمنية لبنانية اليوم أن عناصر الدورية توقفت عند البوابات الحديدة المركزة عند هذا السياج لتفحص أجهزة المراقبة وكاميرات الفيديو المثبتة عليها وقابله في الجانب اللبناني دوريات مشتركة بين الجيش اللبناني واليونيفيل في محاور عين عرب والماري والمجيدية ومزرعة بسطرة لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ وتزامن ذلك مع تحليق لمروحية إسرائيلية فوق مزارع شبعا مرتفعات الجولان.// انتهـى //12:29ت م0043