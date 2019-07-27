الرياض 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو حسام بخاري الميدالية البرونزية أمس في بطولة أبوظبي غراند سلام التي تحتضنها العاصمة اليابانية " طوكيو" بفوزه على الإماراتي علي عباس في وزن 84 كيلو جراماً.وأبدى بخاري سعادته بالميدالية البرونزية التي حققها في البطولة، مقدماً شكره لإدارة اتحاد الجوجيتسو على الاهتمام والمتابعة من قبل المسؤولين في هيئة الرياضة واتحاد الجوجيتسو، ما يحفز جميع الرياضيين لتحقيق المزيد من الإنجازات في المنافسات والبطولات المقبلة.// انتهى //12:48ت م0044