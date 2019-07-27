مكة المكرمة 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسشكلت الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالمسجد الحرام ممثلة بإدارة الأبواب فرقة ميدانية تعمل داخل المسجد الحرام على مدار الساعة، حيث تقوم بجولات ميدانية لرفع الحقائب "والأفياش" والشواحن الكهربائية الموجودة بالأروقة والممرات في المسجد الحرام ومنع الأطعمة والأشربة غير المصرح بدخولها.وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد الجابري أن الإدارة تعمل على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، وتسخير جميع الإمكانيات ليتمكن قاصدو المسجد الحرام من معتمرين وحجاج وزائرين من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وتحقيقاً لتطلعات ولاة الامر – حفظهم الله – .من جهته أكد مدير إدارة الأبواب فهد الجعيد أن الإدارة كونت فرقة ميدانية تعمل حسب نظام الورديات بحيث تتواجد داخل المسجد الحرام على مدار الساعة لرفع الحقائب والأفياش والشواحن الكهربائية الموجودة بالأروقة والممرات في المسجد الحرام، ومنع الأطعمة والأشربة الممنوعة بالتعاون مع الجهات الأمنية في قيادة أمن المسجد الحرام والإدارات ذات العلاقة، وذلك سعياً لتوفير الأجواء المناسبة لضيوف الرحمن التي تعينهم على أداء نسكهم بكل راحة وطمأنينة.// انتهى //13:05ت م0046