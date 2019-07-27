بيروت 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسأشادت قيادة الفصائل الفلسطينية في لبنان ،بمواقف الدول العربية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وأعربت القيادة الفلسطينية خلال اجتماعها اليوم في مخيم الرشيدية قرب مدينة صور اللبنانية عن تقديرها المطلق للدعم العربي والمساعدات الدائمة التي تقدمها للشعب الفلسطيني .وثمنت في بيان بعد اجتماعها ، الدور الذي تقوم به الدول العربية في المحافل الدولية نصرة للقضية، وماتقدمه من تبرعات مالية وإغاثية للاجئين الفلسطينيين في مواجهة التحديات والانتكاسات التي يتعرضون لها .وطالبت القيادة الفلسطينية بإعادة التنسيق والعمل العربي المشترك على أعلى المستويات من أجل حماية الأمن القومي العربي ووضع حد لتدخلات الدول الاقليمية في الشأن الداخلي العربي ، وأكدت على أن الجسد العربي واحد ، يتألم كل أعضائه في حال تعرض أي جزء منه للخطر.// انتهـى //13:28ت م0050