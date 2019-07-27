رياضي / 100 مشارك في سباق اختراق الضاحية بتنمية جبال الحشر في محافظة الداير
السبت 1440/11/24 هـ الموافق 2019/07/27 م واس
الداير بني مالك 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس
نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر بمحافظة الداير بني مالك أمس ، سباق اختراق الضاحية بمشاركة 100 متسابق ولمسافة أربعة كيلومترات ، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الشبابي الأول الذي تنظمه اللجنة حاليًا.
وأوضح رئيس اللجنة مفرح بن مشعوي الحريصي أن السباق شهد تفاعلًا كبيرًا من المتسابقين ، حيث سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى يوم الاثنين المقبل في ختام فعاليات الملتقى الذي شهد العديد من المنافسات الرياضية في كرة القدم وفعاليات هايكنج السعودية ، والعديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة.
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14:18ت م
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