الداير بني مالك 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر بمحافظة الداير بني مالك أمس ، سباق اختراق الضاحية بمشاركة 100 متسابق ولمسافة أربعة كيلومترات ، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الشبابي الأول الذي تنظمه اللجنة حاليًا.وأوضح رئيس اللجنة مفرح بن مشعوي الحريصي أن السباق شهد تفاعلًا كبيرًا من المتسابقين ، حيث سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى يوم الاثنين المقبل في ختام فعاليات الملتقى الذي شهد العديد من المنافسات الرياضية في كرة القدم وفعاليات هايكنج السعودية ، والعديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة.// انتهى //14:18ت م0053