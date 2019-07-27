تونس 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء اليوم، في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.ونقل سموهما خلال مراسم العزاء التي أقيمت في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، بحضور عدد من رؤساء الدول، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لفخامة الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، وللشعب التونسي الشقيق في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.// انتهى //14:58ت م0059