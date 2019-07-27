جدة 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليه 2019 م واسأقام مركز التأهيل الشامل للإناث بجدة ممثلاً بقسم النطق والسمع أمس، فعالية "اليوم العربي للأصم" .. تحت شعار "ما أسمعك بس أقدر", وذلك بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والتطوعية بمحافظة جدة.وشهدت الفعالية عيش تجربة الصم ومشاركتهم جزءاً من حياتهم والتعرف على الخدمات المقدمة لهم كالكشف المبدئي للسمع والتعريف بأجهزة زراعة القوقعة وكيفية تأهيلهم بطرق حديثة, بالإضافة إلى شرح مصور لفصول الدمج ومعاهد الأمل والسماعات الطبية والإعانات المالية المقدمة لهم من الدولة وتعلم لغة الإشارة وأهمية وجود المترجمين لها إلى جانب توعية الأطفال بكيفية التعامل مع أقرانهم من الأشخاص ذوي الإعاقة.// انتهى //15:05ت م0061