الباحة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بالباحة غداً, مهرجان "الثقافة والفنون مع الناس" بالتعاون مع أمانة المنطقة, وذلك بمنتزه الأمير حسام بن سعود بالقيم.وأوضحت الجمعية أن المهرجان سينطلق بعد صلاة العصر ويشتمل على مرسم حر, واستوديوهات تصوير, ومعرض للفنون البصرية, وندوة ثقافية, بالإضافة إلى مسرحية بعنوان جيل بعد جيل, وأوبريت وطنياً, وأمسية غنائية.ويأتي هذا المهرجان ضمن أنشطة وفعاليات الجمعية للعام الحالي، مقدمة الدعوة للزوار وأهالي المنطقة للحضور والاستمتاع.// انتهى //15:06ت م0062