أبوعريش 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واساختتم فريق لقيا فرح التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش مساء أمس ، فعاليات مبادرة " صيف الفرح " ، التي نفذها الفريق التطوعي النسائي على مدى عشرة أيام بقاعة النور في المحافظة.وأوضحت مشرفة الفريق ومنسقة الفرق التطوعية النسائية باللجنة جبارة مرقامي أن 250 متدربة استفدن من الدورات التدريبية التي شملتها المبادرة وهي ورشة عمل متخصصة بعنوان " ريشة فنان " لتعليم أساسيات الرسم ، بمشاركة 26 متدربة ، وورشة "الأنامل الذهبية" في تعلّم الأعمال اليدوية بمشاركة 30 متدربة ، وكذلك ورشة "حكاية عدسة" في التدريب على أساسيات التصوير بمشاركة 19 متدربة .وأضافت مرقامي أن المبادرة تضمنت كذلك "ورشة جمالك" للتدريب على أساسيات المكياج بمشاركة 32 متدربة ، وورشة بعنوان "بأجمل حلّه " للتدريب على أساسيات التنسيق بمشاركة 28 متدربة ، إلى جانب ورشة "تناغم" لتعليم أساسيات المونتاج بمشاركة 15 متدربة ، فيما شهد اليوم الختامي مشاركة 100 متدربة في ورشة عمل عن الإسعافات الأولية .وبينت أن 35 متطوعة أسهمن في تنظيم فعاليات المبادرة التي تم عرض برامجها التدريبية الكترونيًا عبر مواقع لجنة التنمية وفريق لقيا فرح حيث استفادت من 8690 مستفيدة إلكترونيًا من البرامج وورش العمل ، التي جاءت ضمن مختلف البرامج والفعاليات التي ينفذها الفريق التطوعي لخدمة فتيات محافظة أبوعريش وتعزيز قدراتهن في المجالات كافة سعيًا لأداء دوره التكاملي مع جهود لجنة التنمية في تنمية المجتمع المحلي بالمحافظة.// انتهى //15:10ت م0064