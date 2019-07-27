طبرجل 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واستنطلق مساء اليوم, فعاليات مهرجان الفاكهة في نسخته الأولى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بالمركز الحضاري.وأوضح الرئيس التنفيذي للمهرجان سلمان الدعيجاء في مؤتمر صحفي ليلة الأمس, أن المهرجان يشارك فيه 30 عارضًا للفواكه, يعرضون إنتاجهم من الفواكه من منتجات المحافظة التي تشتهر بالمنتجات الزراعية كالعنب والتين والخوخ والمشمش والكمثرى والرمان.وكشف المؤتمر الصحفي عن 20 فعالية متنوعة ينظمها المهرجان تشمل فرق ترفيهية والعاب التحدي , ومسابقات وجوائز, وأمسيات شعرية وإنشادية, وقام المهرجان بتجهيز 10 دمى للفواكه, كما يصاحبه برنامج علمي يتضمن العديد من الندوات والمحاضرات, منها الآفات الزراعية والجانب الاقتصادي الزراعي لنهضة الدول, وكيف تسوق منتجك, والحكومة الإلكترونية.ويتضمن عددًا من المعارض والأجنحة وفي مقدمتها معرض الفواكه, ومعرض الإدارات الحكومية, ومعرض الفنون التشكيلية, وأجنحة النسيج والمشغولات اليدوية, والأسر المنتجة, وشباب الفود ترك, وممر الفواكه.// انتهى //15:11ت م0065