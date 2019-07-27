الرياض 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واستقوم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية على مدى أسبوع بتقديم خدماتها للرجال في محافظة طبرجل التابعة لمنطقة الجوف ابتداءً من يوم غدٍ الأحد, وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.// انتهى //15:38ت م0071