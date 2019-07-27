تبوك 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسأودعت الأمانة العامة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك "تراحم" المخصصات المالية في حسابات الآسر المستفيدة من خدمات اللجنة، ضمن برامجها ومشروعاتها الخيرية التي تقدمها لأسر السجناء.وأوضح المدير التنفيذي للجنة عبدالرحمن بن نبات أن هذه المبالغ استفاد منها مختلف الفئات المسجلة باللجنة، التي تتنوع مابين الدعم العيني والمادي بحسب الدعم الذي يصل من أهل الخير والداعمين.من جهته أشاد رئيس مجلس إدارة اللجنة أحمد الحارثي بما تجده اللجنة من دعم ورعاية من الامانة العامة بشكل دائم مما يساهم في التخفيف من معاناة الأسر ومساعداتهم على توفير متطلباتهم ومستلزماتهم الضرورية.// انتهى //15:39ت م0072