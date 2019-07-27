المدينة المنورة 24 ذو القعدة 1440هـ الموافق 27 يوليو2019م واساختتمت شركة "رؤى المدينة القابضة" بالمدينة المنورة بمشاركة عدة جهات حكومية اليوم ورشة العمل الأولى من نوعها التي عقدتها لمدة يومين بعنوان " المخطط العام والتصميم الحضري " وذلك بمقر الشركة.وناقش المشاركون خلال ورشة العمل التي شارك بها عدد من الخبراء العالميين والمهتمين بالتخطيط الحضري والتطوير العمراني بما في ذلك حركة النقل والمواصلات وتنظيم حركة الحشود ، جملة من الدراسات والمستجدات بمجال التخطيط الحضري والتطوير العمراني وعرض عدد من التصاميم والأعمال المختلفة التي تساهم في رسم ملامح المخطط العام والتصميم الحضري لمشروع رؤى المدينة إلى جانب عرض تعريفي بمشاريع شركة رؤى المدينة القابضة وأعمالها المختلفة التي تسعى الشركة إلى تنفيذها بموقع المشروع شرقي المسجد النبوي الشريف .وقدم المشاركون في ختام الورشة التي تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030م الهادفة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية ، عددا من التوصيات التي ستساهم في تحسين جودة المشروع لزائري وقاطني المدينة المنورة .وقدم الرئيس التنفيذي لشركة "رؤى المدينة القابضة" المهندس خالد بن محمد التلمساني شكره لكافة الجهات الحكومية المشاركة في ورشة العمل من خلال تفاعلها المميز وطرح الدراسات والأفكار المختلفة التي ستساهم في إقرار المعايير والضوابط اللازمة لاعتماد التصور النهائي للمخطط العام والتصميم الحضري لمشروع رؤى المدينة ، مؤكدًا أن شركة رؤى المدينة القابضة تتطلع لعقد شراكات استراتيجية مع كافة المطورين وتوفير فرص استثمارية متميزة ومثمرة لعموم المستثمرين والقطاع الخاص.يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن عن تأسيس شركة "رؤى المدينة القابضة " وهي شركة تطوير عمراني تهدف إلى تعزيز جاهزية منطقة المسجد النبوي الشريف لاستضافة عدد أكبر من الزائرين للمدينة المنورة التي تبلغ مساحتها الاجمالية لمشروع رؤى المدينة 1.6 مليون متر مربع شرقي المسجد النبوي الشريف مشتملا منظومة متكاملة من الأعمال والمشاريع المختلفة في عدد من المجالات الفندقية والخدمية المتنوعة إضافة إلى تطوير وتهيئة المراكز والمتاحف الهادفة لتعزيز النواحي الدينية والثقافية والتاريخية وكذلك المحتوى المحلي للمدينة المنورة.// انتهى //15:48ت م0074