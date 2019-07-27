لندن 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية اليوم باتفاق الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ ورئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ في اتصال هاتفي على الالتزام بحماية مصالح واشنطن وحلفائها ضد تهديدات إيران في هرمز، وحل قضية الناقلة البريطانية المحتجزة لدى إيران.وأفادت الصحف بقرار قاضي في المحكمة العليا بلندن أن حكومة المملكة المتحدة ليست ملزمة بدفع الفوائد المتراكمة خلال السنوات العشر الأخيرة إلى إيران والتي كانت حينما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران.وأبرزت تصريح مسؤولة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن أكثر من 100 شخص بينهم 26 طفلاً، لقوا حتفهم في الهجمات التي نفذتها قوات النظام السوري على المستشفيات والمدارس والأسواق والمخابز في إدلب خلال الأيام العشرة الماضية.// انتهى //15:58ت م0075