سياسي / رئيس جنوب السودان يلتقي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني
السبت 1440/11/24 هـ الموافق 2019/07/27 م واس
الخرطوم 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس
التقى رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت بمكتبه بالقصر الرئاسي بجوبا اليوم، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، والوفد المرافق له الذي يزور جوبا حاليًا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والأوضاع الجارية في السودان والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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16:02ت م
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