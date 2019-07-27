الخرطوم 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت بمكتبه بالقصر الرئاسي بجوبا اليوم، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، والوفد المرافق له الذي يزور جوبا حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والأوضاع الجارية في السودان والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:02ت م0076