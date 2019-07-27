الرياض 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واستغادر بعثة المنتخب السعودي للمبارزة ( بنين وسيدات) غداً إلى العاصة البريطانية لندن، لخوض معسكر إعدادي لمدة 5 أيام، استعداداً للمشاركة في بطولة ليون بول الدولية وبيس (المفتوحة) في سلاح الفويل تحت 15 سنة، التي ستقام في لندن خلال الفترة من 3-4 أغسطس المقبل بمشاركة 50 لاعب من 9 دول.وستقام التدريبات في المعسكر على فترتين صباحية ومسائية، يتم من خلالها التركيز على تدريبات اللياقة البدنية وتطبيق الحصص التكتيكية بإشراف المدربين محمد بن عزيزة.ويمثل المنتخب السعودي للسيدات لين الفوزان وياسمين الصبان وآيه يوسف، فيما يمثل المنتخب السعودي للبنين محمد دخيل وإبراهيم الهديب ومحمد راغب ويوسف الحسن.// انتهى //16:06ت م0078