أبها 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واستطلق جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر غدًا، حملة لمعالجة التشوه البصري في محافظة خميس مشيط تحت عنوان "خميسنا أنظف".وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع بالجامعة الدكتور عمر علوان عقيل، أن الحملة تأتي ضمن فعاليات الجامعة للمشاركة في مبادرة "حُسن الوفادة"، وتهدف إلى تنمية الوعي بالمحافظة على المقدرات والمنشآت الوطنية، والاهتمام بالنظافة البيئية والمحافظة على الذوق العام، وإزالة التشوه البصري والبيئي، وتثقيف المجتمع بالرقي الحضاري.وأشار إلى أنه سيشارك في تنفيذ الحملة أكثر من 30 طالباً متطوعاً من طلاب الجامعة يسهمون في تنظيف المتنزهات السياحية وإزالة العبارات المشوهة على الجدران في محافظة خميس مشيط.// انتهى //16:17ت م0081