طريف 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسأدّى محافظ طريف بدر بن نجر الصقر بعد صلاة ظهر اليوم بجامع الراجحي بمحافظة طريف ، صلاة الميت على شهيد الواجب صقر بن إبراهيم العنزي - رحمه الله - الذي استشهد في الحد الجنوبي دفاعًا عن وطنه بميدان الشرف والبطولة.وسأل محافظ طريف الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبله من الشهداء ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.كما أدى الصلاة عدد من ضباط القوات المسلحة, والقطاعات الأمنية, وعدد من المسؤولين وجموع من المواطنين.من جانبه أعرب والد الشهيد عن فخره واعتزازه بما قدمه ابنه في خدمة الوطن، داعيًا الله أن ينصر جنودنا البواسل على أعداء الوطن.// انتهى //17:02ت م0086