أبها 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسأعلنت بلدية الحازمي عن عدد من المشاريع الخدمية المنفذة مسبقاً والجاري تنفيذها في مراكز وقرى وادي ترج, حيث جاءت المشاريع على النحو التالي استحداث ( 5 ملاعب رياضية متكاملة ) وتطوير عدد( 3 ملاعب أخرى ) تضمن تركيب ملحقاتها الرئيسية بما في ذلك الانجيلة والحواجز والخدمات المرفقة.كما جرى سفلتة بعض الطرق بمسطح بلغت ( 213730 م2 ) والعمل على قص عدد ( 7 ) مواقع للصخور بكمية تقدر بـ ( 20000 م3 ), بالإضافة إلى تركيب ( 401 ) عامود إنارة و تنفيذ أرصفة جانبية بإجمالي أطوال بلغت (6000 م.ط).كما قامت البلدية بإنشاء أربعة جدران استناديه بإجمالي طول 390 م وتنفيذ أربعة عبارات لتصريف مياه الأمطار وجرى إنشاء مغاسل للموتى بعدد ( 1) و تسوير لمقابر بعدد ( 10) بإجمالي طول (4172 م. ط) و تم تنفيذ مزلقانات بطول 200م.وعملت البلدية على تنفيذ مشروع إنارة بعدد (200) عامود موزعه ما بين الطرق الرابطة بين المراكز وداخل القرى وأنشأت البلدية أربعة حدائق موزعة على المراكز التالية : مركز مهر ومركز الصور ومركز ترج ومركز القوباء ، وأنشأت البلدية أيضاً (3) مسالخ في مركز مهر، وقرية الفيض ومركز القوباء و العمل على إنشاء سوق في مركز مهر وسفلته بإجمالي (227926 م2) موزعه على جميع قرى ومراكز وادي ترج.وبين رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم القرني أن المشاريع التي تحت إجراءات الترسية في قرى وادي ترج تضمنت سفلته بمسطح وقدره ( 180000 م2 ) وكمية خرسانه للعبارات بمقدار ( 2300 م3) وشدد القرني أن جميع المراكز والقرى التي داخل نطاق بلدية الحازمي حظيت بأعمال صيانة الطرق والإنارة والنظافة وسخرت البلدية إمكانياتها لخدمة جميع القرى المراكز دون استثناء.// انتهى //17:12ت م0087