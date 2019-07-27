وادي الدواسر 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واساختتم نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الصيفي ، بالمعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر، مؤخراً أعمال النادي, بحضور مُدير النادي فيصل بن بادي الدوسري، وهيئة النادي من المشرفين , وعدد من أولياء أمور الطلاب.وبدأ الحفل الذي أقيم بالمناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم قُدم عرض مرئي عن ابرز انشطة النادي ، ثم توالت تقديم بعض الفقرات الثقافية والأدبية.بعد ذلك ألقى مدير النادي كلمة أعرب فيها عن شكره لقيادتنا الرشيدة لدعمها الدائم والمستمر للشباب، مؤكدًا أهمية العناية بالنشء والاهتمام بالشباب وحفظ أوقاتهم من الضياع وأفكارهم من التلوث من خلال مثل تلك الأندية التي تقيمها الجامعة لما تحتويه من برامج مدروسة وأنشطة متنوعة ومشوقة موجهة بشكل سليم للطلاب لتخدم دينها ووطنها ومجتمعها في بيئة تربوية آمنة.وقدم الدوسري باسم منسوبي النادي الشكر لمعالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري ، ولوكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية عبدالله بن ثاني على دعمهم المستمر للمعاهد العلمية ونوادي الجامعة الصيفية.جرى بعد ذلك تكريم المشرفين وتوزيع الجوائز على الطلاب الفائزين في المسابقات التي أقامها النادي.// انتهى //17:13ت م0088