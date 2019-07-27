إسلام آباد 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسأعلن الجيش الباكستاني عن مقتل ضابط وثلاثة جنود من رجال القوات شبه العسكرية بهجوم نفذه مسلحون مجهولون اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن عناصر مجهولة الهوية نفذت الهجوم على فرقة من القوات شبه العسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط أمني في منطقة "تُربت" بإقليم بلوشستان عندما تعرضت لإطلاق نار مكثف من جانب المسلحين، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب مع مقتل ثلاثة جنود آخرين.وأدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ورئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوه وزعيم المعارضة البرلمانية شهباز شريف الهجوم، مؤكدين وقوفهم وتضامنهم مع القوات المسلحة وأسر القتلى.// انتهى //17:42ت م0096