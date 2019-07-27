الرياض 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسقام مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري بجولة ميدانية للاطلاع على استعدادات وجاهزية مستشفيات القوات المسلحة بالمشاعر المقدسة.واطلع على ما جرى توفيره من الكوادر الطبية والصحية وكذلك مستشفياتها الثابتة والميدانية ومراكزها الإسعافية ومراكز الإجهاد الحراري والفرق الطبية والإسعافية المتنقلة واكتمال تجهيزاتها الموزعة بالمشاعر المقدسة، وذلك بطاقة استيعابية تتجاوز 700 سرير, بالإضافة إلى تواجد طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة التي تعمل على مدار الساعة لنقل من تتطلب حالاتهم الصحية للمستشفيات المساندة في كلٍ من جدة والطائف لتقديم الرعاية الطبية التي تسهم في اكتمال منظومة الخدمات الصحية لموسم حج هذا العام.// انتهى //17:51ت م0097