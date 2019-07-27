الرياض 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسأعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن اكتمال حجز 75 % من الأراضي المجانية في مخطط وادي جليل السكني شمال شرق محافظة الطائف، الذي يوفر أكثر من 6600 قطعة أرض، ويقع في منطقة الطائف الجديد التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - العام قبل الماضي.وأوضح برنامج "سكني" في بيانٍ صحفي اليوم، أن إجمالي العقود الموقعة مع المستفيدين من مخطط وادي جليل تجاوزت 1900 عقد من اجمالي الحجوزات ، مفيدًا أن عملية توقيع العقود وتسليم الأراضي تتم وفق جداول محددة بعد التنسيق مع كافة المستفيدين، وذلك لتلبية نسبة الطلب على المخططات السكنية، في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030.وأشار البرنامج إلى أن جميع المخططات المتاحة أمام المستفيدين من برنامج «سكني» تعد نموذجا للمخططات السكنية المتكاملة الخدمات والمرافق العامة، إذ تخصصمساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، وتحوي مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، مشددًا على استمرارية البرنامج في ضخ المزيد من المخططات السكنية أمام المستفيدين وذلك بتوفير مخططات مناسبة لهم وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم.ويقع مخطط "وادي جليل" داخل مشروع "الطائف الجديد"، الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باتجاه الشمال الشرقي لمدينة الطائف الحالية على مساحة تبلغ حوالي 1250 كيلو متراً مربعاً، وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي أحد عشر مليار ريال، فيما يتميز المخطط بموقعه الاستراتيجي على مقربة من جامعة الطائف، كما يمتاز بقربه من النطاق العمراني، ومطار الطائف الدولي، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المخططات السكنية للأراضي المجانية التي يُتيحها برنامج "سكني" عبر الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map.يذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الاسكان قد خصص 207,296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق.كما يتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل, بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.// انتهى //18:13ت م0098