أبها 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسانطلقت اليوم, فعاليات مؤتمر عسير الصحي الثالث الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وبتنظيم من المديرية العامة للشؤون الصحية بعسير خلال الفترة 24 - 26 من شهر ذي القعدة الجاري بفندق قصر أبها.وضم أول أيام المؤتمر 11 جلسة علمية قدمها نخبة من المتخصصين الصحيين من داخل المملكة وخارجها، وذلك في عدة تخصصات شملت الطب الباطني، وطب الطوارئ، والتمريض، إضافة إلى طب السمنة، وجراحة الأوعية الدموية، والأنف والأذن والحنجرة، والكلى، وجراحة المسالك البولية، أيضًا العلاج الطبيعي، والطب النفسي.وأوضح رئيس اللجنة الرئيسة بالمؤتمر الدكتور مشبب الأسمري أن عدد المستفيدين من جلسات اليوم الأول تجاوز الـ 1500 مستفيد ومستفيدة من مختلف التخصصات المشار إليها، لافتًا الانتباه إلى أن المؤتمر يضم في يومه الأول أكثر من 60 فعالية ما بين جلسات وورش وحلقات علمية، إضافة إلى معرض دائم يحتوي على 23 جهة صحية.من جهته أكد رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر الدكتور مشعل العلياني أهمية هذا المؤتمر ومخرجاته لدى الممارسين الصحيين والمهتمين.يذكر أن المؤتمر يخدم أكثر من 40 تخصصًا صحيًا، وذلك من خلال مشاركة عدد من الجهات والمتخصصين البارزين في المجال الصحي.// انتهى //19:01ت م0103