أبوظبي 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية اليوم, الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الذي يزور أبوظبي حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، والسبل الكفيلة بترسيخ تعاونهما المشترك, بالإضافة إلى مناقشة الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها, وتبادلا وجهات النظر بشأن عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:08ت م0104