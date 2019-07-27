البقاع 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2019م الاحتياجات الأساسية ل24 أسرة سورية لاجئة في بلدة بر الياس البقاعية اللبنانية ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية.وقام المركز بتأمين نقل 24 عائلة إلى المحال التجارية لانتقاء ما يلزم من مواد غذائية وخضار ومواد تنظيف ولوازم أطفال ونساء، وكذلك تأمين نقل 3 أفراد إلى المستشفى وأخذ العلاج اللازم كما تم الكشف على بعض الأجهزة الكهربائية القديمة والمستعملة وصيانة ما هو معطل.ويسعى المركز خلال مشروعه لتقديم الرعاية والتأهيل للأشقاء السوريين ضمن برنامج خصص لذلك يستمر لمدة ستة أشهر.// انتهى //19:34ت م0110