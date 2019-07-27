طرابلس 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 198 سلة غذائية للمتضررين من الحريق الذي اندلع مؤخرًا في جسر أبوعلي ضمن مشروع سقف نهر أبوعلي في العاصمة اللبنانية طرابلس.يذكر أن حريقًا كبيًرا اندلع عند جسر أبو علي في طرابلس، منذ أيام، مما أدى إلى اشتعال عدد كبير من المحلات والبسطات الموجودة ضمن مشروع سقف نهر أبو علي.// انتهى //19:35ت م0111