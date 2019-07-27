المنية 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسقام جهاز إسعاف سبل السلام في منطقة المنية شمال لبنان بتنفيذ 17 مهمة إسعافية خلال هذا الأسبوع شملت نقل المرضى من وإلى المستشفيات, بالإضافة لخدمات إسعاف جرحى حوادث السير، وذلك بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية.ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.// انتهى //19:35ت م0112