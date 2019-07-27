المدينة المنورة 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسأقام فرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة ممثلاً بإدارة التوعية العلمية والفكرية أمس, درس بعنوان "شرح الأصول الستة" ومحاضرة بعنوان "تفسير بعض آيات التوحيد" ألقاها عبدالعزيز بن ريس الريس, وذلك بمسجد قباء بالمدينة المنورة.وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات والمناشط والبرامج الدعوية التي ينفذها الفرع للتوعية العلمية والفكرية بمنطقة المدينة المنورة.// انتهى //19:57ت م0115