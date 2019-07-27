الطائف 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسأقام نادي الفروسية حفل سباقه الرابع ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف لهذا العام 1440هـ ، على كأس وزارة التعليم وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية .وتكون السباق من سبعة أشواط موزعة على النحو التالي :الشوط الأول - الجزء الأول - خصص لخيل الإنتاج التي لم تربح عمر ثلاث سنوات ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 40 ألف ريال ، وجاءت نتائجه كما يلي : المركز الأول مورانو لخالد عبدالله الكنهل والمركز الثاني منقوش لسعود عبدالله الفراج والمركز الثالث شبلة هيل ستون لأبناء نايف راضي العنزي والمركز الرابع وصفي لمحمد عبدالله بن حثلين والمركز الخامس مصلاب لدخيل الرويس وبدن السبيعي .فيما جاءت نتائج الجزء الثاني من الشوط الأول كما يلي :المركز الأول غادق لعبدالاله محمد العساكر والمركز الثاني أبو شجاع لمحمد تركي السبيعي والمركز الثاني توؤل لمحمد عبدالله بن حثلين والمركز الثالث أريج لعادل دخيل الجمعان والمركز الرابع فراج لأحمد عبدالله الكنهل .فيما خصص الشوط الثاني للخيل المستورد لجميع الدرجات عمر ثلاث سنوات فأكثر ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 100 ألف ريال ... وجاءت نتائجه على النحو التالي :المركز الأول ستاوتش لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز والمركز الثاني كوناني لسعود حلاف الحربي والمركز الثالث يوني لندق لسلمان البعيجان والمركز الرابع لاهاردي لنزار أنور أبو الجدايل والمركز الخامس مجبور إيرلندا لنادر فالح الهاجري .أما الشوط الثالث فجاء على جائزة نادي الفروسية التقديرية لأفراس الإنتاج التي ربحت من 1 ـ 2 فوز عمر أربع سنوات فأكثر ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 110 الأف ريال ... وجاءت نتائجه على النحو التالي :المركز الأول مستجارة لعبدالاله محمد العساكر والمركز الثاني عناية الودود لطاق محمد عناية والمركز الثالث عازفه لتركي رشيد السليمان والمركز الرابع نوفا لأبناء محمد بن عايش الطيار والمركز الخامس حفيدة الأبطال لأسطبل التفاؤل .وجاء الشوط الرابع لأفراس الإنتاج التي لم تربح عمر ثلاث سنوات ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال ... وجاءت نتائجه كما يلي :المركز الأول رتون لأبناء هيف محمد القحطاني والمركز الثاني ريح الصبا لتركي معلا السهلي والمركز الثالث خزينة لماجد مهل السبيعي والمركز الرابع بقيه لحمزة نصيب الأخضر والمركز الخامس ناجعه لمحمد مهدي آل شكوان .فيما جاء الشوط الخامس لخيل الإنتاج لجميع الدرجات عمر أربع سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته 100 ألف ريال ... وجاءت نتائجه على النحو التالي :المركز الأول الابهجان لأبناء مشعل سرور الزايدي والمركز الثاني بليله لعبدالرحمن خلف الرشيدي والمركز الثالث المغدق لأسطبل العوجاء والمركز الرابع منومسه لحسن صادق الشويش والمركز الخامس شعام لأبناء مساعد سالم العطر .وجاء الشوط السادس على كأس وزارة التعليم لخيل الإنتاج لجميع الدرجات عمر ثلاث سنوات ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته 120 ألف ريال .. وجاءت نتائجه كما يلي :المركز الأول اعطاك لعبدالله محمد الطخيم والمركز الثاني انتر لاكن لبندر فيحان الحارثي والمركز الثالث جنفير لأسطبل الأصايل والمركز الرابع زينة الملقا لأسطبل الشاكرين والمركز الخامس متنمر لعادل دخيل الجمعان .فيما جاء الشوط السابع والأخير للخيالة السعوديين المتمرنين لخيل الإنتاج التي لم تربح عمر من أربع إلى خمس سنوات ومسافته 2400 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال ... وجاءت نتائجه على النحو التالي :المركز الأول عناية الأول لعبدالله علي بن نصيب والمركز الثاني محتم لنغيمش بن فهد العجمي والمركز الثالث بنت السفير لمحمد سعيد السميري والمركز الرابع ابو تايه لهادي بن جبران آل رشيد والمركز الخامس بادي الخير لنايف محمد العصيمي .وفي نهاية الشوط السادس سلم مدير التعليم بمحافظة الطائف الدكتور طلال اللهيبي كأس وزارة التعليم لصاحب الجواد الفائز بالمركز الأول .حضر السباق جمهور غفير من محبي رياضة الفروسية الأصيلة .// انتهى //21:01ت م0116