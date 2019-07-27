الطائف 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسينظم النادي الأدبي الثقافي بالطائف يوم الاثنين القادم دورة ، بعنوان ( مهارات الكتابة ) ، يقدمها أستاذ الأدب واللغويات المساعد بقسم اللغة العربية بجامعة الطائف الدكتور أحمد بن عيسى الهلالي ، وذلك بفندق أوالف سويتس بوادي وج ، وتستمر لمدة يومين من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساء .وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الطائف الأدبي الثقافي عطا الله بن مسفر الجعيد ، أن الدورة تأتي ضمن برامج فريق إثراء الثقافي بالنادي وتهدف إلى التعريف بالكتابة وأنواعها وأدواتها ومهارات العصف الذهني ومهارات كتابة الفقرة وتنسيقها ومهارات كتابة المقال والتلخيص وتطبيقات عملية على ذلك ، مشيراً إلى أن التسجيل في الدورة سيكون متاح حتى اكتمال العدد المحدد عبر الرابط التالي : https://cutt.us/CpEiE .// انتهى //21:47ت م0120